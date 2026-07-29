Landesfamilienpass Ticket-Aktion

Inhaber des Landesfamilienpasses erhalten 6,00 € Preisnachlass pro Person!

Das ermäßigte Ticket ist ausschließlich im Online-Shop erhältlich. Kein Verkauf an der Kasse! Das Ticket ist nur bei Vorlage der dazugehörigen Gutscheinkarte und des personalisierten Landesfamilienpasses gültig. Natürlich sind der Eintritt ins Wildparadies sowie ein Vinarium-Glas als Souvenir inklusive. Bitte beachten Sie, dass dieses Event-Ticket nicht widerrufbar und nicht auf reguläre Tages-Pässe anrechenbar ist.

Tickets für Menschen mit Behinderung ausschließlich an der Sonderkasse vor Ort erhältlich.