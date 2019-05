Landesfest der Technik – Tag der offenen Tür

Das Landesfest der Technik des WIV Württembergischer Ingenieurverein e.V. steht 2019 unter dem Motto „Bildung für eine digitale Zukunft“. Familien, Kinder und Jugendliche sowie technikbegeisterte von jung bis alt sind an diesem Tag herzlich in und um´s VDI-Haus Stuttgart in Stuttgart-Vaihingen eingeladen. Zwischen 10:00 und 17:00 Uhr erwartet die Besucher ein breites Programm und spannende Themenwelten aus folgenden Bereichen:

• Innovationen

• Autonome Systeme

• Bildung für die digitale Zukunft

• Jugend und Technik (TecStatt)

• Elektromobilität

Ein besonderes Highlight aus dem Bereich Elektromobilität ist eine große Schaufläche mit Elektroautos zum Testen um´s Haus herum. Die Besucher können beim Landesfest der Technik 2019 die neuesten Trends aus Technik und Wissenschaft hautnah erleben, sich austauschen oder einfach nur gemütlich beisammen sein.