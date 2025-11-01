Landesjugendchor BW

Im Landesjugendchor singen junge begabte Sängerinnen und Sänger zwischen 15 und 25 Jahren und präsentieren unter Leitung eines renommierten Chordirigenten bedeutende Werke der Chorliteratur in Städten von Baden-Württemberg und im Ausland.

Schon seit 1979 haben begabte junge Sängerinnen und Sänger in BW die Möglichkeit, neben ihren Tätigkeiten in anderen Chören im Landesjugendchor auf hohem Niveau anspruchsvolle Chorarbeit zu erarbeiten. Die jungen Sängerinnen und Sänger im Alter von 15 bis 25 Jahren präsentieren danach unter der Leitung eines renommierten Chordirigenten bedeutende Werke der Chorliteratur in Orten von Baden-Württemberg.

Neben dem langjährigen Künstlerischen Leiter Dan-Olof Stenlund aus Malmö/Schweden (bis 2018) dirigierten zuletzt insbesondere Jan Scheerer (Kopenhagen/Leipzig) und Denis Rouger (Stuttgart) den Chor. Mit konzertanten Opernaufführungen und chorsinfonischen Werken liegt ein Schwerpunkt vor allem auf anspruchsvoller a-cappella-Chormusik.

Konzertreisen führten nach Skandinavien, Ungarn, Russland, Polen und Skandinavien.