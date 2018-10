Alle Jazz-Fans, -Freunde und -Neuentdecker dürfen sich freuen und sind herzlich willkommen.

Das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg ist auch in diesem Herbst für eine Arbeitsphase zu Gast in der Musikakademie Schloss Weikersheim und präsentiert sich zum Abschluss in einem Konzert dem Publikum.

Zeitgemäße Interpretationen auch traditioneller Stücke zeichnet diese Big Band ebenso aus, wie die Präsentation des Standardrepertoires sowie eigene Kompositionen und Arrangements der Musiker – ein breit gefächertes Programm aus 80 Jahren BigBand-Geschichte. Im LaJazzO spielen unter der Leitung von Rainer Tempel Baden-Württembergs beste Nachwuchsjazzer! Die jungen Musiker zwischen 26 und 24 Jahren erfahren durch die intensive Probenarbeit eine nachhaltige Förderung, nicht nur ihrer musikalischen sondern auch ihrer persönlichen Entwicklung. Denn: Jazz ist Kommunikation! In der Improvisation treten die jungen Musiker*innen als Solisten nach vorn, gleichzeitig geht es um den gemeinsamen Groove innerhalb der Band.

Träger des Ensembles ist der Landesmusikrat Baden-Württemberg