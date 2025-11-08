Landesjugendorchester Baden-Württemberg - Herbsttournee 2025

Vom 1. bis 11. November 2025 geht das Landesjugendorchester Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Dirigenten Christoph Altstaedt und den beiden Solistinnen Amerie Schlösser (Harfe) und Elena La-Deur (Flöte) – beide erste Preisträgerin des Deutschen Musikwettbewerbs – auf Herbsttournee 2025.

Bereits seit 1972 begeistert das Landesjugendorchester Baden-Württemberg mit jugendlicher Spielfreude, mitreißenden Interpretationen und einer hohen künstlerischen Qualität Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Als Auswahlorchester versammelt das LJO die besten musikalischen Nachwuchstalente des Bundeslandes zwischen 13 und 20 Jahren und zählt zu den bedeutendsten Maßnahmen musikalischer Spitzenförderung auf Landesebene.

Zweimal im Jahr kommen die jungen Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen Baden-Württembergs zusammen, um mit international renommierten Dirigenten und Solisten anspruchsvolle Werke der Orchesterliteratur einzustudieren und das gemeinsam Erprobte in der anschließenden Konzerttournee einem breiten Publikum zu präsentieren.

Programm: Mozart: Konzert für Flöte, Harfe und Orchester in C-Dur KV 299 und Bruckner: Sinfonie Nr. 4 in Es-Dur, WAB 104 "Romantische".