Landesjugendorchester Baden-Württemberg in Aalen

Bereits seit 1972 begeistert das LJO Baden-Württemberg mit jugendlicher Spielfreude, mitreißenden Interpretationen und einer hohen künstlerischen Qualität Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Als Auswahlorchester versammelt das LJO die besten musikalischen Nachwuchstalente des Bundeslandes zwischen 13 und 20 Jahren.

Zweimal im Jahr kommen die jungen Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen Baden-Württembergs zusammen, um mit international renommierten Dirigenten und Solisten anspruchsvolle Werke der Orchesterliteratur einzustudieren und das gemeinsam Erprobte in der anschließenden Konzerttournee einem breiten Publikum zu präsentieren – diesmal unter ihrem Dirigenten Johannes Klumpp.

Programm:

Mussorgsky: Die Nacht auf kahlem Berge

Chatschaturian: großes Adagio aus „Spartakus“

Borodin: Polowetzer Tänze

Strawinsky: Sacre du printemps

Dieses ursprünglich als Ballettmusik komponierte Werk von Strawinsky rief bei seiner Uraufführung 1913 in Paris den wohl heftigsten Skandal der Musikgeschichte hervor. Heute ist der Sacre du printemps ein Klassiker im Konzertleben.