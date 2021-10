Mit außerordentlicher Spielfreude, mitreißenden Interpretationen und einer herausragenden künstlerischen Qualität begeistert das Landesjugendorchester Baden-Württemberg seit 1972 Publikum wie Fachwelt. Es entwickelte sich zu einem der renommiertesten Jugendorchester Europas, das den Vergleich mit professionellen Orchestern nicht zu scheuen braucht und zählt zur bedeutendsten musikalischen Spitzenförderung auf Landesebene. Zweimal im Jahr kommen die jungen Talente aus allen Teilen Baden-Württembergs zusammen, um mit renommierten Dirigenten, Dozenten und Solisten anspruchsvolle Werke der großen sinfonischen Orchesterliteratur einzustudieren und diese im Anschluss gemeinsam auf die Bühne zu bringen.

Einen sensationellen Einstand, so die Presse, feierte Dirigent Joseph Bastian 2016, als er beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mitten in einer Konzertwoche einsprang – der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit. Mehrfach preisgekrönt, stand er bereits bei zahlreichen Orchestern im In- und Ausland auf dem Podest, spielt selbst Cello und Posaune, war Mitglied des Bayreuther Festspielorchesters und ist auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis sehr aktiv.

Auf dem Programm stehen in wechselnder Besetzung Werke von Guillaume Lekeu, André Jolivet sowie Anton Bruckne.

