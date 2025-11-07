Das Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299 ist das zweite Doppelkonzert Wolfgang Amadeus Mozarts. Die Kombination von solistischer Harfe und Flöte ist in der Musikgeschichte so gut wie einmalig und im Zusammenklang wunderbar stimmig.

Danach erklingt Anton Bruckners Sinfonie Nr. 4 in Es-Dur WAB 104. Die Sinfonie mit dem Beinamen Die Romantische ist – neben der Siebten – Bruckners beliebteste. Da Bruckner ein großer Verehrer Richard Wagners war, floss die Vorstellungswelt des Wunderbaren, Geheimnisvollen und Reinen aus Wagners Oper Lohengrin auch in dieses Werk ein.

Bereits seit 1972 begeistert das Landesjugendorchester Baden-Württemberg mit unbändiger Spielfreude und mitreißenden Interpretationen in herausragen-

der Qualität. Die außergewöhnliche Ausdruckskraft und das hohe musikalische

Niveau des Orchesters wurzeln im solistischen Können und Enthusiasmus jeder und jedes Einzelnen. Als Auswahlorchester versammelt es die besten Nachwuchstalente des Bundeslandes im Alter von 13 bis 20 Jahren und zählt zur bedeutendsten musikalischen Spitzenförderung auf Landesebene sowie zu den besten Jugendorchestern Mitteleuropas.