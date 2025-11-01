Landesjugendorchester Baden-Württemberg

Zum Auftakt seiner diesjährigen Herbsttournee kommt das LJO Baden-Württemberg erstmals in die FILharmonie Filderstadt. Im Gepäck haben die landesweit herausragenden Talente zwischen 13 und 20 Jahren Meisterwerke der Klassik und Romantik von Wolfgang Amadeus Mozart und Anton Bruckner.

Mozarts Konzert für Flöte und Harfe C-Dur entstand auf einer Reise nach Paris im Jahr 1778. Er komponierte es für eine seiner adligen Kompositionsschülerinnen, die „magnifique die Harpfe“ spielte, und deren Vater.

Bruckners 4. Sinfonie mit dem Beinamen „Die Romantische“ war eines der sinfonischen Lieblingswerke Bruckners. Die Gründe: „Unmittelbarkeit der melodischen Gedanken“, „Leuchtkraft der Farben“. Alle Sätze folgen den Gestaltungsprinzipien der Sonate, die Instrumentation – so Bruckner – ist „raffiniert wie noch nie!“.

Mit unbändiger Spielfreude und auf herausragendem künstlerischem Niveau begeistert das LJO seit 1972 Publikum und Kritiker gleichermaßen. Die jungen Instrumentalist*innen kommen zweimal im Jahr aus allen Teilen Baden-Württembergs zusammen, um mit renommierten Dirigenten, Dozenten und Solisten Werke der sinfonischen Orchesterliteratur einzustudieren und aufzuführen. Nach 2017 und 2022 übernimmt Christoph Altstaedt, erfahrener Dirigent der Jungen Deutschen Philharmonie und anderer Landesjugendorchester, zum dritten Mal die künstlerische Leitung des Orchesters. Die Harfenistin Amerie Schlösser und die Flötistin Elena La Deur sind beide Preisträgerinnen des Deutschen Musikwettbewerbs.