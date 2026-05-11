Landesjugendorchester Baden-Wüttemberg

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg kommt wieder!

Diesmal in einer Riesenbesetzung. Die braucht man auch für Mussorgskys Schauerstück „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“, Katschaturians „Großes Adagio“ aus „Spartacus“, Borodins „Polowetzer Tänze“ und, als krönender Abschluss, Strawinskys „Sacre du printemps“. Wer das Landesjugendorchester schon gehört hat, weiß, dass sich hier jugendliches Feuer mit unglaublicher Professionalität verbindet, inspiriert von dem charismatischen Dirigenten Johannes Klumpp.