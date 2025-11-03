Mit unbändiger Spielfreude, mitreißenden Interpretationen und einem herausragenden künstlerischen Niveau begeistert das Landesjugendorchester Baden-Württemberg seit 1972 Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Denn darin sind die größten Nachwuchstalente des Bundeslandes zwischen 13 und 20 Jahren versammelt.

Zweimal im Jahr kommt das Orchester aus allen Teilen Baden-Württembergs zu einer Probenwoche zusammen, um mit renommierten Dirigenten, Dozenten und Solisten anspruchsvolle Werke der großen sinfonischen Orchesterliteratur einzustudieren und diese im Anschluss gemeinsam auf die Bühne zu bringen.

Beim Konzert des Landesjugendorchester in Aalen stehen zwei sehr gegensätzliche Werke auf dem Programm:

W.A. Mozart: Konzert für Flöte, Harfe und Orchester KV 297

Die beiden Solistinnen sind:

Elena La-Deur – Flöte und Amerie Schlösser – Harfe

Anton Bruckner: Sinfonie Nr.4

Bruckner selbst bezeichnete diese Sinfonie als „Romantische“.

Dirigent des Konzerts ist der renommierte Dirigent Christoph Altstaedt.