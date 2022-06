Landeskinderturnfest Künzelsau

Das Landeskinderturnfest findet vom 22. bis zum 24. Juli 2022 in Künzelsau statt.

Das Landeskinderturnfest gilt als die größte, mehrtägige Breitensport-Veranstaltung für Kinder in Baden-Württemberg. Jedes Jahr laden wir alle Kinder zwischen sechs und 15 Jahren aus Württemberg dazu ein, drei unvergessliche Tage zu erleben.

Die Kernbotschaft des Landeskinderturnfest lautet: „gemeinsam entdecken“ und steht für ein positives Gemeinschaftsgefühl in unseren Vereinen. Neben den klassischen Wettkämpfen gibt es für die Kinder viel zu erleben. Zahlreiche Mitmachangebote, Veranstaltungen und Shows runden das Programm des Landeskinderturnfests ab. Für die teilnehmenden Kinder, die das Turnfest in einem einzigartigen Gemeinschaftsausflug mit der Vereinsgruppe entdecken, werden unvergessliche Turnfest-Momente geschaffen, an die sie noch lange zurückdenken.

Die vielen Mitmachangebote können von Tagesbesuchern kostenfrei ausprobiert werden.