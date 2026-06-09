Heilbronn wird erneut Gastgeber eines der größten sportlichen Highlights des Schwäbischen Turnerbunds!

Vielfalt und Gemeinschaft im Mittelpunkt

Insgesamt werden über 5500 Kinder, Jugendliche und Übungsleitende erwartet. Das Event richtet sich an junge Turnerinnen und Turner im Alter von sechs bis 15 Jahren, die in mehr als zehn verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander antreten werden. Besonders beliebt sind die Gruppenwettkämpfe, die den Teamgeist und den Zusammenhalt der Teilnehmenden fördern. Neben den Wettkämpfen wird es zahlreiche Mitmachaktionen und Partys geben, die das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Besonders das Miteinander steht bei diesem Breitensportevent im Vordergrund.

Das Landeskinderturnfest ist nicht nur ein Highlight für die Teilnehmenden, sondern auch für alle Heilbronnerinnen und Heilbronner!

Weitere Infos folgen.

Weitere Infos auf www.landeskinderturnfest.org