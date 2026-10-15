Landesmeisterschaft 2026

Der Cheerleading und Cheerperformance Verband Baden Württemberg e.V. (CCVBAWÜ) ist einer der derzeit 16 Landesfachverbände des Cheerleading und Cheerperformance Verband e.V. (CCVD), der den Cheersport im Baden-Württemberg repräsentiert und in dem aktuell 38 Vereine und über 2000 Einzelmitglieder organisiert sind. Wettkämpfe wie Landesmeisterschaften, Regionalmeisterschaften und die Deutsche Meisterschaft, Bundesliga, Trainerausbildung, Jurorenschulung, Inklusion, Breitensport und unser Team Germany als Nationalkader im Nachwuchs und Erwachsenenbereich – all dies fällt in die Zuständigkeit des CCVD und der CCV-Landesfachverbände.