Gipfeltreffen der Amateurorchesterszene im Palatin Baden-Württemberg verfügt über eine lebendige und in ihrer Qualität einzigartige Amateurmusikszene, die sogar seit einigen Jahren auf die UNESCO-Liste der immateriellen Kulturgüter steht. Sichtbar wird dies auch im Landesorchesterwettbewerb, der am 09. und 10.11.2024 bereits zum 11. Mal stattfindet - diesmal im Palatin Wiesloch. Wiesloch, Datum. Der Landesorchesterwettbewerb findet nur alle vier Jahre statt und ist das Gipfeltreffen der baden-württembergischen Amateurorchesterszene. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich zu Recht als bestes Orchester der jeweiligen Kategorie in Baden-Württemberg bezeichnen und qualifizieren sich für die Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb im Juni 2025 in Mainz und Wiesbaden. Neben der möglichen Qualifikation für den Deutschen Orchesterwettbewerb hat eine Teilnahem noch viele weitere positive Aspekte, wie Prof. Dr. Hermann Willske, Präsident des Landesmusikrats Baden-Württemberg herausstellt: „Jedes Orchester steigert seine Leistung während der Vorbereitungszeit auf den Wettbewerb enorm. Auch das Vorspiel selbst bietet neben dem Konzertieren eine weitere hervorragende Möglichkeit, das eigene Können unter Beweis zu stellen und wertvolle Impulse für die Arbeit zu gewinnen. Die Begegnung mit anderen Orchestern, den Musiker- und Dirigentenkolleginnen und -kollegen ist immer eine Bereicherung.“. Der Landesorchesterwettbewerb Baden-Württemberg 2024 mit Vorentscheid zum Deutschen Orchesterwettbewerb 2025 wird getragen und durchgeführt vom Landesmusikrat Baden-Württemberg e. V. in Kooperation mit der Stadt Wiesloch & dem Palatin und wird unterstützt von Lotto Baden-Württemberg und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Freuen Sie sich auf ein Wochenende mit herausragenden Darbietungen unterschiedlichster musikalischer Stilrichtungen: Alle Wettbewerbsveranstaltungen im Palatin sind öffentlich zugänglich und kostenlos.

Programm – Minnesängersaal

10:30 Posaunenchöre

11:45 Offene Besetzungen

15:45 Offene Besetzungen – Jugendkategorie

17:15 Jugendakkordeonorchester

18:30 Akkordeonorchester

Programm – Staufersaal

11:30 Blasorchester

16:00 Jugendbigbands (Jugend jazzt)

19:45 Bigbands