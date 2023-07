Benni, der ehemalige Sänger der Abba Coverband BABBA, steht mit dem Rücken zur Wand. BABBA ist lange aufgelöst und all seine Karrierepläne sind in Flammen aufgegangen.

Und nun wird er auch noch von einem brutalen Mafioso mit dem Tode bedroht. Ihm bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder er kommt in wenigen Tagen an eine große Summe Geld oder … ums Leben. Benni entscheidet sich für Letzteres. Doch dann tut sich eine dritte Möglichkeit auf und Benni geht volles Risiko, um sein Schicksal noch ein letztes Mal in die Hand zu nehmen.

Ob ihm dies gelingt und was Nagelpflege, Hundefutter, Bier und enttäuschte Liebe damit zu tun haben, klärt sich im Laufe des Abends. Und am Ende erlebt das Publikum ein ABBA-Konzert der Extraklasse. Ein Muss – garantiert nicht nur für Fans der schwedischen Superband.

Aufführungsrechte: Packhaustheater GmbH & Co. KG, Bremen