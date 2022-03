Landestheater Tübingen - Bunbury oder: Ernst sein ist wichtig!

Gar nicht so einfach, seine Pflichten einerseits und seine Neigungen andererseits unter einen Hut zu bringen. Da hilft ein Alter Ego! Die Dandy-Kumpels Jack Worthing und Algernon Moncrieff haben vorgesorgt: Jack, auf dem Lande um die moralische Reinheit seines Mündels Cecily besorgt, nennt sich in der Londoner Society „Ernst“ und verbreitet doch jede Menge Heiterkeit. Und Algernon erfindet einen chronisch kranken Bruder namens „Bunbury“, der ihn aus lästigen five-o‘clock-Tee-Terminen raushaut, damit er es in der Szene richtig krachen lassen kann. Als aber Algernon sich Cecily gegenüber als Onkel Ernst vorstellt, gerät die ganze Sache außer Kontrolle. Denn Cecily wünscht sich nichts sehnlicher als einen Ehemann mit dem Namen Ernst. Und diesen Wunsch teilt sie sich mit Algernons Cousine Gwendolyn. Das Namenschaos kann beginnen!

Schon der Untertitel „Ernst sein ist wichtig“ verrät den spezifisch britischen Wortwitz von Oscar Wildes (1854-1900) bekanntester Komödie. Doch wie in jeder Farce gibt es auch einen tieferen Sinn: Was verrät es über eine Gesellschaft, wenn sie ein Phantom ernstnimmt, nur weil es von seinen Erfindern ernsthaft vertreten wird?