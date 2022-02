Landestheater Tübingen - Lumpen und Lametta

Olgas Bude ist Treffpunkt für viele Menschen. Jeder von ihnen ist mit sich, seinen Nöten und Problemen beschäftigt – sehr zum Vergnügen von Jonas und Piet, wenn sie auf Beobachtungstour gehen.

Doch auch ihr eigener so unterschiedlicher sozialer Status wird den beiden Freunden klar.

Jonas wohnt sorglos und wohlbehütet in einem Villenviertel, fährt jährlich in ferne Urlaubsziele; Piet's Großfamilie dagegen lebt auf engem Raum und muss nun so sehr auf's Geld achten, dass Piet durch kleine Jobs dazuverdienen muss.

Mit Witz und Ernst begleitet der Film Jonas und Piet, Olga und ihre Kunden auf ihren Wegen. Dabei tauchen wie aus dem Nichts immer wieder zwei skurrile Gestalten auf: sie verfolgen ihre ganz eigenen Ziele und schaffen es, eingespielte Strukturen über den Haufen zu werfen.

Mit „Lumpen und Lametta“ ist aus einer für die Bühne geplanten Idee eine filmische Collage entstanden, in der das Generationentheater die Lebenssituationen verschiedener Charaktere während Corona unter die Lupe nimmt. Theater mischt sich mit Film, der Film mit live-Aktionen der Schauspieler. Lassen Sie sich überraschen.....