Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester eV

Regelmäßig am Sonntag nach Christi Himmelfahrt gastiert das große Sinfonieorchester des Landesverbandes Baden-Württemberg (lbwl) in Bad Mergentheim. So auch in diesem Jahr, in welchem der Verband sein 40-jähriges Bestehen feiert.

Am 12.Mai 2024 konzertiert das Orchester um 15.30 Uhr im Kursaal der Stadt Bad Mergentheim. Im Mittelpunkt des Jubiläumskonzertes steht die 5. Sinfonie von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Abgerundet wird das Programm durch Friedrich Smetanas Festouvertüre sowie drei kürzere Werke aus der Welt der Oper und Operette mit der bekannten Sopranistin Cornelia Lanz. Das Orchester mit seinem Dirigenten Alexander Adiarte freut sich auf zahlreiches Publikum.