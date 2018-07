Landkreisfest 2018

So schön ist der Landkreis Göppingen - Auf ein Neues präsentieren sich Städte, Gemeinden und Unternehmen von ihrer schönsten Seite. Neben den Präsentationen und Angeboten der Städte und Gemeinden, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm auf der Aktionsbühne. Nutzen sie die Gelegenheit den Landkreis an einem Wochenende in komprimierter Form zu sehen, hören, schmecken und erleben!