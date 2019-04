Landscapes, Outside - Inside

Ausstellung von Alix Sharma-Weigold und Jutta Herden. Geöffnet jeden Sonntag bis 19.05.2019 von 13 – 18 Uhr.

Die Stadt Bad Rappenau lädt zur Ausstellung der beiden Künstlerinnen Alix Sharma-Weigold und Jutta Herden ins Wasserschloss Bad Rappenau ein. Die gebürtige Stuttgarterin Jutta Herden ist Künstlerin und Kommunikationsdesignerin in gepaarter Tätigkeit. Über ihre Ausbildung (1984-1987) zur Siebdruckerin kam Herden zur Kunst und zur angewandten Grafik gleichermaßen. Ein Teil ihrer künstlerischen Arbeit setzt sich mit der Beobachtung des Alltags auseinander, mit dessen inneliegender Vergänglichkeit und deren angewandter, künstlerischer Auseinandersetzung. Der Impuls des Alltags-Moments führt Herden zu der Ausführung ihrer kleinformatigen Quadrate. Zum vielfältigen Spektrum ihrer Arbeit als Kommunikationsdesignerin gehört das Sichtbarmachen / Visualisieren von Gedanken, Prozessen, Strukturen sowie das Schaffen authentischer Identitäten. Sie lebt und arbeitet, nach Zwischenstation in Berlin, in Stuttgart und manchmal anderswo. Die Bilder von Jutta Herden waren schon in einer Vielzahl von Ausstellungen zu sehen, unter anderem in verschiedenen Galerien (Galerie Eigen-Art und moju-gallery Stuttgart) oder bei Gruppenausstellungen u.a. in Wien, London und Utrecht.Die aus Mineola, New York stammende Künstlerin Alix Sharma-Weigold ist in Stuttgart in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Ihr Großvater Hermann Weigold aus Geislingen/Steige war Kunstmaler und Grafiker. Seit 1987 nahm Alix Sharma-Weigold Unterricht in den verschiedensten künstlerischen Bereichen (Aquarell, Kalligraphie, Zeichnen, Acryl). Sie studierte Kunstgeschichte und Anglistik an der Universität Stuttgart sowie Kunstgeschichte, Scottish Literature and Ethnology an der University of Edinburgh in Schottland, erhielt ein Stipendium Baden-Württemberg/Ontario an der Queen’s University in Kingston, Ontario, wo sie ihr Studium im Jahr 2000 mit dem Master of Arts abschloss. Seit 2001 ist sie als Freie Kunstvermittlerin an der Staatsgalerie Stuttgart tätig, seit 2005 als Freie Englischlektorin/ Korrektorin/Übersetzerin mit über 130 publizierten Kunstbüchern und Ausstellungskatalogen für angesehene Galerien und Kunsthäuser weltweit. Seit 2013 arbeitet sie als Dozentin für Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart und leitet verschiedene Projekte und Kurse. Ihre Werke waren bereits in zahlreichen Ausstellungen unter anderem in Stuttgart und Ludwigsburg, aber auch im Ausland in Österreich (Saalbach) und Kanada (London, Kingston) ausgestellt. Alix Sharma-Weigold ist in Bad Rappenau keine Unbekannte. So waren einige Ihrer Werke unter dem Titel „Expressive“ bereits im Sommer 2013 im Kulturhaus Forum Fränkischer Hof zu sehen.Sharma-Weigolds Kunstwerke wurden durch Leben und Kunststudien in Schottland, Kanada und Singapur inspiriert. Sie zielt darauf ab, in ihren gegenständlichen, farbintensiven Acrylbildern den Zauber und die spirituelle Kraft der Natur zum Ausdruck zu bringen, die heute, in der vertechnisierten und hektischen Welt oftmals in Vergessenheit geraten sind.Die Ausstellung von Alix Sharma-Weigold und Jutta Herden wird am Sonntag, dem 13.04.2019, um 17:00 Uhr eröffnet. Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 19.05.2019 an allen Sonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.