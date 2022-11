LANDSCHAFTEN – HOMMAGE AN ROGER WILLEMSE

Eigentlich haben sich Roger Willemsen und die Geigerin Franziska Hölscher das literarisch-musikalische Bühnenprogramm „Landschaften“ ausgedacht, um es gemeinsam aufzuführen. Doch dann kamen Krankheit und Tod des beliebten Essayisten, Bestsellerautors und Fernsehmoderators dazwischen, der 2016 im Alter von 60 Jahren starb. Für ihn spürt nun Maria Schrader gemeinsam mit Franzsika Hölscher und der Pianistin Marianna Shirinyan dem Verhältnis von Mensch und Topographie nach.

Spiegelt sich die raue Landschaft Islands im Wesen des Inselvolks wider? Sind die Norddeutschen wirlich so unterkühlt, die Schwaben per se sparsam und die Tiroler immer lustig? Fragen wie diese führen ins isländische Örtchen Ísafjörður, in die Karpaten, auf die Schwäbische Alb und auf einen Berliner Bahnsteig, wo sich die Wege Fremder und Einheimischer, Heimatsuchender und Heimatloser kreuzen.