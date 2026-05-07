Landschaften in Aquarell

Landschaften zu malen, ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, worauf man achten sollte. Wir werden einfache Landschaftsbilder vorsehen. Wer schon mit der Aquarelltechnik vertraut ist, kann darauf aufbauend die Landschaften ausbauen und ausgestalten.

Neben den Aquarelltechniken werden wir uns über Formate, Perspektiven, Bildkomposition und farbliche Gestaltungen austauschen, Räumlichkeiten entstehen lassen und mit dem einen oder anderen Trick interessante Bilder gestalten.

Die Materialkosten für Aquarellpapier und kreative Techniken sind im Kurspreis enthalten.

Bitte mitbringen: Aquarellfarben, Pinsel (dick, dünn), Bleistift.