Landschaften und mehr - Laurentiuskirche

Reingard Glass arbeitet mit der Technik der Collage und der Decollage. Papier ist ihr Material.

Flächen und Formen werden geschichtet, überlagert, gerissen und geschnitten. Manchmal ergänzen lineare und farbige Akzente das Bild. Es entstehen Kompositionen in reduzierter, spannungsvoller Formensprache. Hinter dieser formalen Gestaltung von Überdecken und Aufdecken, Anordnen und in Beziehung setzen, steht von Beginn an ein Prozess der Reflexion.

Reingard Glass zeigt in dieser Ausstellung primär Landschaften. Impressionen aus erlebtem Landschaftsraum, aber auch Landschaften eigener Ideen, Landschaften, die es nicht gibt oder gab oder geben wird.

Im westfälischen Herford geboren, lebt und arbeitet Reingard Glass seit Anfang der 80er Jahre in Bad Mergentheim. Von 1974 bis 1979 studierte sie an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und zeigt seit 1981 ihre Arbeiten regelmäßig in Einzel-und Gruppenausstellungen. Reingard Glass ist Mitglied im Künstlerbund Baden Württemberg und im Hohenloher Kunstverein. Weitere Infos unter www.reingard-glass.de

Reingard Glass wird täglich von 14:00 bis 16:00 Uhr Uhr, sonntags ab 11:00 Uhr in der Ausstellung präsent sein.