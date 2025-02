Landschafts- und Blumenmalerei nach Bob Ross

Motiv: By the Lake

Malen fördert die Konzentration und baut Stress ab. Die „Nass in Nass“-Maltechnik nach Bob Ross hat den Vorteil, dass man feinste Farbverläufe erreichen kann und die Farbe schnell trocknet, so dass keine Wartezeiten beim Malen entstehen. Schritt für Schritt wird erlernt, wie man Naturphänomene wie z.B. stehende und fließende Gewässer, Wolken, Berge, Bäume, Blüten malt. Es wird nach Vorgabe des Dozenten ein Gemälde erstellt, welches am Ende des Kurstages komplett fertig gestellt mit nach Hause genommen werden kann. Hierfür werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt.

Leitung: Thomas Lee Johnson, Landschafts- und Blumenkünstler nach Bob Ross