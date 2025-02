Im Rahmen unseres monatlich stattfindenden Café Schaf(f) führen wir in der Weiherhalde eine Landschaftspflegemaßnahme durch. Wir entbuschen Gelände am Steilhang zum Neckartal, entfernen Büsche und kleinere Bäume, umhegen Obstbäume und bessern Staffeln und Trockensteinmauern aus. Zum Abschluss der Veranstaltung gibt es Kaffee, Tee und Gebäck in geselliger Runde auf unserem Vereinsgelände.

Um Anmeldung per Email wird gebeten.