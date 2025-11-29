Landweg nach Indien

Multimediashow

Von Ulm aus durchquerte Carsten Schmidt auf der abenteuerlichen und

gefahrvollen 50.000 km-Tour Iran, Pakistan, Nepal und GANZ Indien. In

Pakistan stellte die Regierung ihm einmal 20 Leibwächter. Gefährlicher

war jedoch der „ganz normale“ Straßenverkehr in Indien.

Diese 8-monatige Reise führte durch Wüste, Himalaya, Sumpf zu den größten Heiligtümern von Schiiten, Sufis, Hindus, Buddhisten und Jain. Wie so oft bekam der Abenteurer das Privileg, nicht nur viele weltbekannte Orte zu bestaunen, sondern auch dort zu fotografieren, wo es fast allen anderen verwehrt wird.

Von farbenfrohen Festen wie unglaublichem Lebensalltag berichtet der preisgekrönte Fotograf mit viel Humor und fundiertem Hintergrundwissen.

Ein Highlight: Luftaufnahmen aus dem motorisierten Gleitschirm.