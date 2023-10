Landwirtschaftlicher Hochschultag: Genetische Diversität

Die genetische Diversität landwirtschaftlich genutzter Pflanzen und Tiere ist ein wichtiger Baustein der Biodiversität. Sie ist zudem von zentraler Bedeutung für eine Weiterentwicklung der Landwirtschaft, um diese nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten und zeitgleich die Produktivität und die Qualität der Erzeugnisse zu erhalten oder zu steigern.

„Genetische Diversität – Das Substrat nachhaltiger Landwirtschaft“ ist das Thema des diesjährigen Landwirtschaftlichen Hochschultags an der Universität Hohenheim. Er zeigt eindrucksvolle Beispiele aus dem Bereich der Pflanzen- und Nutztierforschung. Was leisten neue Kulturarten und Sorten für die Umwelt und die Wertschöpfungskette? Welche Bedeutung kommt den Nutztieren in einer nachhaltigen Landwirtschaft zu und wie sollte diese weiterentwickelt werden? Welche Bedeutung spielt dabei die Diversität des Mikrobioms? Und was hat das überhaupt mit einem funktionierenden Insektenökosystem zu tun?

Pioniere aus der Praxis sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen in ihren Vorträgen diesen Fragen nach und präsentieren spannende Einblicke aus aktuellen Forschungs- und Anwendungsprojekten.

Euroforum der Universität Hohenheim

Kirchnerstraße 3, 70599 Stuttgart

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Hier geht’s zum vollständigen Programm: https://agrar.uni-hohenheim.de/landwirtschaftlicher-hochschultag-2023