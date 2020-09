Laney & The Snappy Rhythm Gang

Man nehme: Eine leidenschaftliche Swingtänzerin mit ausdrucksvoller Stimme, einen Saxophonisten, der mit Tenorsaxophon, Sopransaxophon und Klarinette vielfältige Klangwelten erschafft sowie eine erlesene Auswahl von Virtuosen an Piano, Kontrabass und Schlagzeug plus eine Prise Vintage-Lifestyle – Das Ergebnis ist Laney mit ihrer Snappy Rhythm Gang aus Stuttgart, eine authentische Swing-Band in ihrem Element.

Die bezaubernde Sängerin Laney und ihre sympathische Gang aus meisterhaften Jazzmusikern haben sich dem tanzbaren Swing verschrieben und nehmen das Publikum mit auf eine Reise in die 30er und 40er Jahre der goldenen Swing-Ära. Der rhythmische Drive und die durch ihre variantenreiche Instrumentierung sprühenden Songs lassen das Tanzfieber um sich greifen und keine Füße stillstehen.

Ein Wechselspiel an Inspiration – wie zur Blütezeit der Swingmusik!

Lena Holldorf (voc)

Lajos Bartha (ts)

Frank Eberle (p)

Steffen Hollenweger (b)

Samuel Brandt (dr)