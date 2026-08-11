Weltoffen, generationenübergreifend und innovativ: dass klassische Musik alles andere als rückwärtsgewandt ist, das zeigt Lang Lang eindrücklich in seinem Programm. Mozart und Beethoven eröffnen den Abend mit der Klarheit, Balance und Ausdruckstiefe der Wiener Klassik. Nach der Pause weiten Albéniz, Granados und Liszt den Horizont zu farbenreichen Klangräumen zwischen spanischer Prägung und romantischen Vorstellungen, zwischen rhythmischer Verve, poetischer Nuancierung und virtuosem Vergnügen. Folgen Sie dem großen Künstler auf seinem Gang durch die Epochen und Stile!