Lange Einkaufsnacht am 3. Dezember

Ein weiteres Highlight der Veranstaltung ist die lange Einkaufsnacht. Um ihren Kunden einen möglichst stressfreien Weihnachtseinkauf zu ermöglichen, sind zahlreiche Geschäfte am Freitag, 3. Dezember bis 22 Uhr geöffnet.

Außerdem werden viele ihre Öffnungszeiten in der Vorweihnachtszeit ohnehin wieder verlängern. Und weil nach so einer erfolgreichen Einkaufstour ein Punsch in gemütlicher Runde nicht fehlen darf, haben auch die Marktstände an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet.

Ansonsten setzt man auch in diesem Jahr auf Bewährtes, soweit möglich. So soll in zahlreichen Geschäften der City wieder die beliebte Weihnachts-Wunschbox aufgestellt werden, mit der man seinen Liebsten, oder Bedürftigen, einen Wunsch erfüllen kann. Infos dazu gibt es ebenfalls im Veranstaltungs-Booklet sowie natürlich in allen teilnehmenden Geschäften.