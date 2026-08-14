Fantastischer Irrgarten

Inszenierung der Schülerarbeiten mit fluoreszierenden Farben.
Erkundet den Irrgarten mit UV Taschenlampen (mitbringen oder am Eingang ausleihen)!
Info
Kunsthaus Ansbach Reitbahn 3, 91522 Ansbach
Freizeit & Erholung
im Rahmen der Grünen Nacht
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Kunsthaus Ansbach Reitbahn 3, 91522 Ansbach
Inszenierung der Schülerarbeiten mit fluoreszierenden Farben.
Erkundet den Irrgarten mit UV Taschenlampen (mitbringen oder am Eingang ausleihen)!
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