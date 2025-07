Ein lauer Sommerabend, kombiniert mit leckeren Speisen und Getränken, vielfältigen Begegnungen, einem ansprechenden Rahmenprogramm in einer tollen Kulisse - das ist die Die Lange Hocketse, die am Samstag, den 2. August in der Möckmühler Altstadt stattfindet. Ein lockeres und geselliges Event, zu dem jeder herzlich eingeladen ist: Alt und Jung, Groß und Klein, BürgerInnen und Gäste unserer Stadt.

Für musikalische Unterhaltung sorgen verschiedene Musikacts entlang der Tischreihe und für die Verpflegung die Möckmühler Gastronomie und Metzgereien.

Von Anfang bis zum Ende der Hauptstraße werden bis zu 50 Biertischgarnituren aneinandergereiht. An jeder Garnitur finden jeweils acht Personen Platz.