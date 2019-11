Am Samstag, 7.12.2019 findet in der Ansbacher Innenstadt bereits zum 11. Mal die „Lange Kultur- und Einkaufsnacht“ statt. An diesem Abend haben die Innenstadt-Geschäfte und das Brücken-Center bis 23 Uhr geöffnet.

Unter dem Motto „Nacht der 100.000 Lichter“ organisiert Citymarketing Ansbach e.V. ein umfangreiches Kulturprogramm in der Innenstadt. Ansbachs wunderschöne barocke Innenstadt wird mit an diesem Abend mit 100.000 Lichtern stimmungsvoll inszeniert. Lichtkünstler illuminieren Gebäude und Plätze oder zeigen“leuchtende“ Performances im öffentlichen Raum. Ein Lichterparade ist besonderes für die Kleinen ein Highlight des Abends.

Neben dem Kulturprogramm lohnt auch ein Besuch auf dem „Fränkischen Weihnachtsmarkt Ansbach“, der ebenfalls bis 23 Uhr geöffnet haben wird.