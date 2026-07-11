Lange Kulturnacht: Sandra Dell Anna & Salvo La Ferrera

Zum heutigen Thema der Kulturnacht „Es ist, was es ist, sagt die Liebe“ bringen die zwei ganz viel Amore mit.

Eigenkompositionen, italienische Klassiker und ganz viel „Amore“

CD „Tirami Su“: Singer Songwriter

Heute Abend präsentiert die Singer/Songwriterin Sandra Dell’Anna mit Pianisten und Akkordeonisten Salvo La Ferrera, Akkordeon Weltmeister in der Kategorie Jazz, „Tirami Su“, ein Album das einige der berühmtesten Lieder der italienischen Musik auf tiefgründige und kreative Weise neu interpretiert. Die aus Italien stammende Sängerin und Musikerin Sandra Dell’Anna begeistert mit ihrer unverwechselbaren Stimme und ihrer Fähigkeit, Emotionen in ihrer reinsten Form zu transportieren. Inspiriert von ihrer süditalienischen Herkunft und einem reichen musikalischen Erbe, verbindet Sandra traditionelle Klänge mit modernen Elementen und schafft so einen einzigartigen, zeitlosen Sound.

Ob mit ausdrucksstarken Eigenkompositionen oder fein interpretierten Klassikern – Sandra Dell’Anna zieht ihr Publikum in den Bann. Ihre Auftritte sind geprägt von Leidenschaft, musikalischer Virtuosität und einer tiefen Verbindung zur Musik, die sie in jedem Moment spürbar macht. Der Titel „Tirami Su“ („Zieh mich hoch“) ist kein Zufall. Es ist ein Statement: die Kraft der Musik neu zu entdecken – als Balsam für die Seele, als Etwas, das den Geist erhebt und Momente purer Freude schenkt. Wie ein Trost spendendes Dessert lädt jedes Stück des Albums dazu ein, in die Tiefe der italienischen Musik einzutauchen, ohne je auf Reflexion und künstlerische Qualität zu verzichten.

Ein Abend mit Dell’Anna und La Ferrera, ist mehr als ein Konzert – es ist eine Reise in eine Welt voller Gefühl, Intensität und Liebe.