Lange Kulturnacht

Im Rahmen der Langen Kulturnacht öffnen Museen, Kirchen sowie städtische kulturelle Einrichtungen von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr gemeinsam ihre Tore.

Kulturinteressierte, Genießer und Nachtschwärmer erwartet bei freiem Eintritt ein einzigartiger Mix aus Kunst, Musik, Film, Literatur, Kulinarischem und Performance in der laut dem Magazin FOCUS „schönsten Altstadt Deutschlands“.

In halbstündigem Takt kann man Darbietungen aus verschiedenen Genres hautnah miterleben und von einer Aufführung zur nächsten ziehen.