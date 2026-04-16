Lange Kunstnacht

Offene Ateliers der im Kulturpark Dettinger ansässigen Künstler*innen und Kunstausstellungen in der Alten Steingießerei und im Schauraum.

Die Künstler*innen des Kulturparks Dettinger laden zur „Langen Kunstnacht“ ein und öffnen ihre Ateliers. Unter dem Motto „Kunst dort erleben, wo sie entsteht“ erhalten Besucherinnen Einblicke in Arbeitsprozesse und können mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen.

Der Abend beginnt um 18 Uhr mit der Begrüßung durch Landrat Marcel Musolf und Bürgermeister Frank Buß, anschließend wird die Ausstellung der Stipendiat*innen des Landkreises Esslingen eröffnet. Der Kulturpark Dettinger – einst Mühlsteinfabrik – wurde nach dem Erwerb durch die Stadt Plochingen zu einem lebendigen Kulturort entwickelt. Im historischen Hauptgebäude entstand gemeinsam mit dem Landkreis Esslingen die Ateliergemeinschaft Kulturpark Dettinger als kreatives Zentrum. Kulinarische Angebote und musikalische Beiträge sorgen für einen stimmungsvollen Rahmen.