Lange Lernnächte

Die Prüfungen für Mittlere Reife und Abitur nahen, und die Zeit zum Lernen wird knapp? In der Woche nach Ostern öffnen wir unsere Räume für alle Lernwilligen bis 22 Uhr! Für Nervennahrung und Getränke ist gesorgt; es gibt genug Arbeitsplätze und WLAN. Zusätzlich richten wir für Euch vom 12. bis 23. April eine Lern–Lounge im Großen Studio im 3. OG ein, so dass alle, ob allein oder in der Gruppe, einen Platz zum Lernen finden.