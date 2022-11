Die lange Nacht der Clubs Stuttgart - Sa 12.11.2022 in über 10 Clubs

Am Samstag, den 12.November 2022 erwartet Euch ein absolutes Eventhighlight:

Die Lange Nacht der Clubs Stuttgart - Baden Württembergs größte Clubnacht

Pack Deine Partycrew ein, werft Euch in Euer bestes Outfit und lasst Euch in die Welt des Stuttgart Nachtlebens entführen. Es erwartet Euch eine heiße Nacht in den besten Locations, die die Landeshauptstadt zu bieten hat. Heute wird bis in die frühen Morgenstunden gefeiert

Mit nur 1 Ticket erhaltet Ihr kostenfreien Eintritt in über 10 Clubs, mit über 20 DJs und zahlreichen Specials.

Die Tickets sind limitiert und für nur 10 € im VVK hier erhältlich:

https://www.eventbrite.de/.../die-lange-nacht-der-clubs...

SPECIAL: Alle Gäste, die ihr Ticket im VVK erwerben, erhalten als Bonus exklusiv Freikarten für kommende Events der teilnehmenden Clubs und wir verlosen unter den VVK-Karten-Inhabern Freigetränke und Verzehrgutscheine für den Veranstaltungsabend!!

Im ersten Club, den Ihr besucht erhaltet Ihr gegen Vorlage Eures Vorverkaufstickets ein Bändchen, mit welchem Ihr Euch in den teilnehmenden Clubs frei bewegen könnt.

***********************



Teilnehmende Locations



++ 7Grad

++ Amici

++ Boa

++ Coco Lores

++ Pure

++ Tequila Bar the Club

++ One Table Club

++ City Department

++ Sausalitos (Theodor-Heuss-Straße)

++ The Private Room

++ Havanna

++ Proton

++ Ruby

--> AFTER HOUR ab 6 Uhr im PROTON.

Einlass ausschließlich ab 18 Jahren! Hausrecht der jeweiligen Clubs vorbehalten.

Die Veranstaltung sollte vor Corona im April 2020 stattfinden. Alle Tickets von dieser Veranstaltung sind weiterhin für die heutige Veranstaltung gültig.

Tickets unter

https://www.eventbrite.de/e/die-lange-nacht-der-clubs-stuttgart-tickets-93851292743?fbclid=IwAR1EICXnJG7p-PnUP9J3B3s5yZ-sWGH7ajU7jAtq4hqcHFlFgiECiA9J0RY