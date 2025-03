Lange Nacht der Bibliotheken

Safe the date: Wir sehen uns am 4. April 2025 bei der Nacht der Bibliotheken! Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ werden Bibliotheken in ganz Deutschland um die Wette strahlen - und die Stadtbücherei in der MAG strahlt natürlich mit.

Am Freitag, den 4. April 2025 findet das erste Mal bundesweit die Nacht der Bibliotheken statt.

Unter dem Motto „Wissen.Teilen.Entdecken“ öffnen kleine und große, Öffentliche und wissenschaftliche, kommunal oder kirchlich getragene Bibliotheken ihre Türen und laden die Menschen ein, die vielfältigen Angebote in Bibliotheken zu entdecken.

Programm:

Lange Spielenacht bis ca. 23.00 Uhr

Medienflohmarkt

Quiz

"Magische Schnitzeljagd"

Puzzle-Aktion

Bücherei-Kino

Mit der Nacht der Bibliotheken möchten der Deutsche Bibliotheksverband und seine 16 Landesverbände bundesweite Aufmerksamkeit auf die vielfältigen Angebote und Services von Bibliotheken richten und die Menschen einladen, ihre Bibliotheken neu zu erleben.