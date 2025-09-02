Lange Nacht der Demokratie 2025

Am 2. Oktober verwandeln sich der Marktplatz und das Rathaus in eine lebendige Bühne für gelebte Demokratie!

Bei der „Langen Nacht der Demokratie“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches, inspirierendes und unterhaltsames Programm für Jung und Alt.

Los geht’s um 17 Uhr mit einer feierlichen Begrüßung durch Frau Christner, bevor um 17:15 Uhr ein kreativer Tanzflashmob der Kinder der Rosenauschule gemeinsam mit dem Choreografen und Europameister im UDO Hip-Hop Zenny Flex für Schwung sorgt. Direkt im Anschluss, um 17:30 Uhr, präsentieren Kinder der HvK eine kreative Modenschau, die sicherlich für Begeisterung sorgen wird.

Den gesamten Abend über – von 17 bis 20 Uhr – laden Sie Stände verschiedener Heilbronner Vereine, Quartierszentren, der Erinnerungskultur und der Katholischen Erwachsenenbildung zum Austausch, Nachdenken und Mitmachen ein. Außerdem können Sie um 17 Uhr den Film "Die Schüler der Madame Anne" im Quartierszentrum Nordstadt ansehen.

Um 18 Uhr gibt es gleich zwei Highlights parallel: Die Slam-Poetin Laura Gommel trägt drei ihrer eindrucksvollen Texte vor, während Herr Gäckle-Brauchler in seinem spannenden Vortrag zeigt, wie man mit „Star Wars“ Demokratie ganz neu denken und lernen kann.

Außerdem könnt ihr von 18 Uhr bis 20:30 Uhr auf dem Marktplatz zu der Musik von zwei Heilbronner Rockbands tanzen und den Abend genießen.

Ab 19:15 Uhr rundet der Vortrag von Günter Horn des Vereins „Mehr als Wählen“ den Abend ab – ein Frankfurter Verein, der sich dafür einsetzt, Bürgerinnen und Bürger direkt in den politischen Willensbildungsprozess einzubinden.

Kommen Sie vorbei und erleben Sie Demokratie hautnah, kreativ und lebendig!