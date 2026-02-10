Lange Nacht der Demokratie: Deine Stimme. Dein Zeichen. #gegenRassismusfürDemokratie

Am 02.10.2026 verwandelt sich das Leo Center zum Erlebnisraum für Demokratie. Von 10 bis 20 Uhr heißt es: Hören, Staunen, Mitmachen – und spüren, dass Demokratie viel mehr ist als Politik und überraschend nah am eigenen Alltag liegt.

In der Centermitte steht die multimediale Ausstellung des Leonberger Kreativwettbewerbs „Deine Stimme. Dein Zeichen. #gegenRassismusfürDemokratie“. Rund 90 Kinder und Jugendliche haben gezeigt, wie eindrucksvoll, mutig und kreativ sie sich mit Demokratie, Diskriminierung und Ausgrenzung auseinandersetzen. Hier werden die Perspektiven lebendig – in Bildern, Worten, Bewegungen und Klängen, die berühren und nachhallen. Die Resonanz war überwältigend, deshalb wird die Ausstellung zur Langen Nacht der Demokratie erneut präsentiert, inklusive Live-Performances einiger Gewinnerteams.

Die lokale Agendagruppe „Leonberg bleibt bunt“ bietet die Gelegenheit, gemeinsam über das Grundgesetz zu stolpern und ins Gespräch zu kommen – über Freiheit, Gleichheit und darüber, wie selbstverständlich Demokratie für uns geworden ist.

Die KZ Gedenkstätte Leonberg lädt dazu ein, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und zu fragen: Wie sähe unsere Welt ohne Demokratie aus?

Für Kinder – und alle, die neugierig geblieben sind – macht die Stadtbücherei Demokratie im Kamishibai, dem japanischen Erzähltheater, verständlich und lebendig.

Und zum Abschluss heißt es: Demokratie feiern – gemeinsam, entspannt und offen für alle Generationen, begleitet von der Mobilen Jugendarbeit, der Schulsozialarbeit und dem Projekt SILKY4FUTURE.

Diese Lange Nacht zeigt: Demokratie ist kein abstrakter Begriff. Sie ist das, was wir miteinander gestalten. Und genau dazu laden wir ein – mit Kreativität, Dialog, Geschichte, Begegnung und einem guten Stück Gemeinschaft.