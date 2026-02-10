Lange Nacht der Demokratie: Demokratie erleben - informieren und diskutieren mit dem Jugendausschuss Leonberg

Der Jugendausschuss Leonberg gestaltet vielseitige Demokratiestationen, die in unterschiedlichen Formaten zum Mitmachen einladen – darunter Workshops, Stimmungsbilder und offene Diskussionsrunden.

Im Mittelpunkt stehen wichtige und hochaktuelle Themen wie Fake News, künstliche Intelligenz, gesellschaftliche Polarisierung und politische Mitbestimmung.

Wir laden Sie und euch ein zu inhaltlichen Impulsen, gemeinsamen Gesprächen und einem lebendigen Austausch zwischen Jung und Alt.