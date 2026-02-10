Lange Nacht der Demokratie - Ein Prosit auf die Demokratie

Ein Prosit auf die Demokratie – Geislingen beteiligt sich an der Langen Nacht der Demokratie 2026

Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit, dem 2. Oktober 2026, findet in Baden-Württemberg zum zweiten Mal die Lange Nacht der Demokratie statt. In Städten und Gemeinden im ganzen Land setzen Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Bildungseinrichtungen und weitere Akteurinnen und Akteure ein sichtbares Zeichen für Demokratie, Dialog und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch in Geislingen an der Steige beteiligt sich ein breites Bündnis an der landesweiten Aktion.

Auf Initiative der Volkshochschule Geislingen und des Mehrgenerationenhauses haben sich zahlreiche Partner zusammengeschlossen, um demokratische Werte erlebbar zu machen, zum Austausch einzuladen und bürgerschaftliches Engagement zu fördern.

Unter dem Motto „Ein Prosit auf die Demokratie“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 18.00 Uhr am Forellenbrunnen in der Altstadt ein abwechslungsreiches Programm. Parallel zum Moonlight-Shopping des Gewerbevereins Geislinger Sterne e.V. entsteht ein Ort der Begegnung, an dem Menschen miteinander ins Gespräch kommen, diskutieren und unterschiedliche Perspektiven kennenlernen können – bei einem Glas Wein oder Wasser in entspannter Atmosphäre.

Musikalisch gestalten die Gruppe „Die Grenzgänger“ sowie der Rätsche-Chor den Abend. Ihre Beiträge erinnern an demokratische Werte und die Geschichte demokratischer Bewegungen. Ergänzt wird das Programm durch künstlerisch gestaltete Plakate des Vereins Kunstfrühling e.V., die zum Nachdenken und Austausch anregen, sowie durch zahlreiche Informationsstände. Mit dabei sind die Initiative „Erinnern – Ehren – Versöhnen“, die Omas gegen Rechts, das Agapedia Kinderzentrum K19, der Kreis- und Stadtjugendring sowie die Polizei Baden-Württemberg. „Die Schnapsdrossel“ Heike Wolf lässt vor dem Alten Bau Schöttlinsblut verkosten und die Alevitische Gemeinde bietet kleine Demokratie-Happen sowie Getränke an. Sobald es dunkel ist, entzündet der Verein „Die Helfensteiner“ Kerzen auf der Burgruine, als Symbol dafür, dass jede und jeder Einzelne notwendig ist, um gemeinsam etwas zu erreichen, um zusammen die Burg zum Leuchten zu bringen. Eingeleitet wird die Aktion durch den Klang von Hörnern.

Ein besonderes Angebot ist die Stadtführung mit Stadtführer Claus Bisle und der Initiative „Erinnern – Ehren – Versöhnen“. Dabei werden Orte in Geislingen besucht, die an Demokratie, Diktatur und den Wert der Freiheit erinnern. Darüber hinaus lädt das Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement zu einem Demokratiequiz ein, bei dem Interessierte ihr Wissen testen und Neues erfahren können.

Ab 20.00 Uhr verlagert sich das Programm ins Jugendhaus Maikäferhäusle am Wilhelmsplatz. Der Jugendgemeinderat lädt dort zu einer Demokratie-Party mit zwei DJs ein. Gleichzeitig startet dort offiziell eine digitale Jugendumfrage, bei der Jugendliche ihre Ideen, Wünsche und Anregungen für ein jugendfreundliches Geislingen einbringen können.

Die Lange Nacht der Demokratie möchte Menschen unabhängig von Alter, Herkunft oder politischer Einstellung zusammenbringen. Sie schafft Räume für Diskussion, Austausch und Begegnung auf Augenhöhe und setzt ein deutliches Zeichen für eine lebendige demokratische Kultur.

Die Lange Nacht der Demokratie ist eine gemeinsame Initiative der Allianz für Beteiligung e.V., des Demokratiezentrums Baden-Württemberg, der Kirchlichen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Baden-Württemberg, des Landesjugendrings Baden-Württemberg, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg sowie des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg e.V. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für Demokratie, Dialog und Zusammenhalt zu setzen