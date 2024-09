Lange Nacht der Demokratie - in der Stadt

Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit, am Mittwoch, 2. Oktober 2024 wird es in Baden-Württemberg zum ersten Mal eine landesweite Lange Nacht der Demokratie geben.

In der Langen Nacht der Demok^ratie soll in Städten und Dörfern in vielfältigsten Formaten über Demokratie diskutiert, philosophiert und gestritten werden.

Die keb Katholische Erwachsenenbildung Stadt- und Landkreis Heilbronn e.V. beteiligt sich an zwei Standorten, im Landkreis (Kurs-Nr.: 24265) und in der Stadt Heilbronn.

Heinrich-Fries-Haus:

Die Ausstellung der König:innenfiguren von Ralf Knoblauch im Heinrich-Fries-Haus und ein vielfältiger Workshop lässt die Würde des Menschen im künstlerischen Tun und im Miteinander erfahrbar werden.

Es werden Texte und Musik zu den Königsfiguren der Ausstellung "Du hast Würde - unantastbar" gehört und Gespräche darüber geführt.

Die Teilnehmer sägen, feilen, malen, lasern, fotografieren, drucken, ... - gemeinsam werden Würdetafeln "Du hast Würde" gestaltet

Es wird miteinander in diesem Ambiente die erste Lange Nacht der Demokratie in Baden-Württemberg gefeiert.

Jürgen Häffner (keb), Hermine Baur Ihle (Stadtkirche Heilbronn)