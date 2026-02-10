Lange Nacht der Demokratie: Lesung mit Tim Pröse „Wir Kinder des 20. Juli“

Zur „Langen Nacht der Demokratie“: Die Töchter und Söhne des Widerstands gegen Hitler erzählen ihre Geschichte / Lesung mit Tim Pröse.

Im Rahmen der langen Nacht der Demokratie laden das Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen und die Stadtbücherei in Kooperation mit der Musikschule Romantisches Franken e. V. zu einer Lesung mit dem Spiegel-Nr.1-Bestsellerautor Tim Pröse in die Stadthalle Kasten ein.

Am 20. Juli 1944 setzte Claus Graf von Stauffenberg ein Zeichen, das die Welt veränderte. An diesem Tag versuchte er, Hitler zu töten. Hunderte mutige Menschen aus dem Militär, Zivilleben, der Politik und Kirche gaben ihr Leben für diesen einen Tag. Hitler nahm damals blutige Rache. Mehr als 150 Widerstandskämpfer ließ er grausam ermorden. Ihre Kinder wurden den Eltern entrissen: Sie sind die letzten Stimmen des Widerstands.

Der Autor und Journalist Tim Pröse hat diese Töchter und Söhne besucht, begleitet und ihnen zugehört: Welche Erinnerungen haben sie geprägt? Und welche Botschaft haben sie für unser Heute, in dem sich die Demokratie in Deutschland erneut wehren muss gegen Kriege, Diktatoren und radikale Kräfte?

Ihre Väter gaben ihr Leben für ein menschliches und freies Deutschland. Die zeitlosen Werte der Widerstandskämpfer hielten ihre Kinder in Ehren wie ein kostbares Erbe. In diesem Buch blicken sie nicht nur zurück, sondern erheben ihre Stimme. Aus Sorge um das Land ihrer Väter und Mütter.

Ein Buch über eine Vergangenheit, der wir uns jetzt stellen müssen. Denn das Gestern ist gegenwärtiger denn je. Die Nachfahren dieser Mutigen rufen zum Schutz unserer Demokratie auf: „Wir müssen ihren Feinden in unserem Land und europaweit die Stirn bieten. Und wir sollten uns alle dafür verantwortlich fühlen.“

Der Abend wird von Band „Rising Notes“ der Musikschule e.V. und dem Kinder- und Jugendchor Cantemus musikalisch begleitet.

Die Lange Nacht der Demokratie ist ein Projekt des Wertebündnis Bayern, unter der landesweiten Koordination des Bayerische Volkshochschulverbandes.