Lange Nacht der Demokratie Ludwigsburg

Am 2. Oktober 2024 findet in Baden-Württemberg zum ersten Mal eine landesweite Lange Nacht der Demokratie statt. Hier wird in vielfältigen Formaten über Demokratie diskutiert, philosophiert und gestritten.

Die Lange Nacht der Demokratie ist eine Initiative der Allianz für Beteiligung e.V., des Demokratiezentrums Baden-Württemberg, der Kirchlichen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung in Baden-Württemberg, des Landesjugendrings Baden-Württemberg e.V., der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und des Volkshochschulverbands Baden-Württemberg.

Ludwigsburg ist als einer von 20 Pilotstandorten ausgewählt worden. Die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen und die Bedeutung des Rechtsstaatsprinzips für die Demokratie stehen dieses Jahr im Mittelpunkt der Langen Nacht der Demokratie in Ludwigsburg.

Programmübersicht: