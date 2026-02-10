Lange Nacht der Demokratie: Ohne Demokratie. Mit Demokratie. Zwei Biografien im Gespräch.

Wie verändert Demokratie ein Leben – und wie verändert das Leben die Demokratie? In dieser besonderen Gesprächsrunde treffen zwei Menschen aufeinander, deren Biografien unterschiedlicher kaum sein könnten: Ihre Erfahrungen mit demokratischen und nicht demokratischen Systemen.

Im Mittelpunkt des Abends stehen zwei persönliche Geschichten, die zeigen, wie Demokratie unseren Alltag prägt – als Möglichkeit, als Herausforderung, als Raum für Mitgestaltung und als gemeinsames Fundament für ein respektvolles Miteinander. Zugleich wird sichtbar, was es bedeuten kann, ohne demokratische Strukturen aufzuwachsen. Unsere Gäste sprechen über prägende Momente und darüber, wir politische Rahmenbedingungen Lebenswege formen.

Vor und nach dem Gespräch öffnen wir den Raum für alle Besucherinnen und Besucher: Gemeinsam diskutieren wir, was Demokratie für uns heute bedeutet, welche Verantwortung wir tragen und wie wir sie im Alltag lebendig halten können. Ein Abend voller Perspektiven, Impulse und Begegnungen.

Herzliche Einladung zum Zuhören, zum Fragen, zum Mitreden.

Denn Demokratie entsteht dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen.