Lange Nacht der Demokratie: Wir feiern Demokratie!

Wir feiern gemeinsam die Demokratie!

Ein Abend voller Begegnungen, Austausch und guter Stimmung: Engagierte und Interessierte kommen miteinander ins Gespräch, lernen neue Menschen kennen und entdecken gemeinsame Ideen. Für die musikalische Atmosphäre sorgt Stadtkind mit einem Live‑Auftritt. Dazu gibt es frisch zubereitete Crèpes und kreative Cocktails, die den Abend genussvoll abrunden.

Eine Veranstaltung von Atrio e.V., Evangelische Erwachsenenbildung Leonberg, Stadtarchiv Leonberg, Jugendausschuss Leonberg

Diese Veranstaltung ist Teil der Langen Nacht der Demokratie in Baden-Württemberg. In Leonberg finden vier Veranstaltungen an vier Locations statt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos und können ohne Anmeldung besucht werden! Einfach vorbei kommen, diskutieren und die Demokratie feiern!