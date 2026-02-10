Lange Nacht der Demokratie

Bürgerinnen und Bürger jeden Alters sind eingeladen, Demokratie auf vielfältige Weise zu erleben. Im Kulturhaus, Roxy Kino und St. Venantius finden Workshops, Diskussionen, Musik, Theater, Ausstellungen und Mitmachangebote statt.

Themen wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, Vielfalt und Teilhabe stehen im Fokus.

Für Jugendliche und junge Erwachsene gibt es in der Aula Alte Steige ab 15 Uhr kreative Workshops.

Die Veranstaltung betont: Demokratie ist lebendig durch Mitmachen, Begegnung und Austausch!